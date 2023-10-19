أشهر نجوم مصر يستعدون لإحياء حفل في أبوظبي

الخميس Al wanees

تستضيف إمارة أبو ظبي حفلاً خاصاً يوم 4 نوفمبر القادم بعنوان مهرجان الزمن الجميل، وذلك بمشاركة عدد كبير من مطربي جيل التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري وهاني شاكر. ومن المقرر أن يقام الحفلة في مارينا أبو ظبي يوم السبت 4 نوفمبر 2023.

الحفل المفترض أن يقام بحضور الآلاف من الجمهور الإماراتي والجالية المصرية هناك يضم كلاً من هاني شاكر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس وسيمون، ويعتبر هذا الحفل هو الأول الذي يجمع كل هؤلاء النجوم بعد الحفل الشهير الذي أقيم في السعودية وحقق نجاحا كبيرا إلا أن هذا الحفل يتميز بوجود المطرب هاني شاكر والذي كان لم يتواجد في حفل السعودية.

ونشر المطرب إيهاب توفيق البوستر التشويقي الخاص بحفله في الإمارات، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وكتب: «انتظروا الميجا ستار إيهاب توفيق في الأمارات أبوظبي في مهرجان الفن الجميل.. يوم السبت 4-11-2023».

وكان طرح أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان «مروق» وذلك علي جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بتقنية الـ AI وسط تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا.

«مروق» من كلمات وألحان مصطفي شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك وميكس وماستر اسامه الهندي وهي ثاني أغانيه لصيف 2023 بعد طرحه مؤخرا أغنية «الكبير».

