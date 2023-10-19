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الخميس Al wanees

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نوال الكويتية تستقر بالسعودية


اقيمت احتفالية خاصة بنجاح البوم قيثارة الخليج الفنانة نوال الكويتية والذي يحمل اسم «الارض» وقد كان خلال الحفل لقاء عفوي بين قيثارة الخليج والفنانة السعودية وعد في الرياض وقد أعلنت نوال خلال الحفل عن استقرارها الدائم بالسعودية. 
وقد علق منظم الاحتفالية عبر حسابه في X: «تشرفنا بعمل حفل عشاء خاص على شرف اختي الغالية الفنانة نوال الكويتية في فكتوريا لاونج وبحضور اخواني الفنانين والفنانات ومشهوري السوشيال ميديا». 
كما كانت حاضرة ابنة النجمة نوال الكويتية «حنين» وتداول محبيها وعشاق فنها الفيديوهات عبر حساباتهم في السوشيال ميديا.


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