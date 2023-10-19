جعفر ولبيب.. تاريخ يشعل انتخابات الزمالك

الخميس Al wanees

يشعل التاريخ انتخابات الزمالك التي ستجرى غداً، خاصة فيما يخص منصب رئيس القلعة البيضاء، والذي انحصر الصراع عليه بشكل كبير بين فاروق جعفر وحسين لبيب.

ولم يتول جعفر أي منصب إداري في الزمالك ولا غيره من قبل، حيث اتجه إلى مجال التدريب وقاد الكثير من الفرق على رأسها الزمالك كما عمل بالمنتخب المصري.

لكن فاروق يعتمد بقوة على تاريخه كأحد أبرز نجوم فريق كرة القدم بالزمالك، وواحد من ضمن الأساطير التي كتبت التاريخ مع الأبيض والفراعنة.

على الجانب الآخر يعد لبيب من أبرز أساطير اليد في تاريخ مصر والزمالك، وتولى الكثير من المناصب الإدارية سواء في النادي أو اتحاد اليد.

وفاروق جعفر من مواليد 29 أكتوبر 1952 بحي المنيرة بالسيدة زينب في قلب القاهرة وعاش بمنزل قريب من سكن لاعب الزمالك حينها حمادة إمام لذا شجع القلعة البيضاء وكان يرغب في أن يكون مثله.

وانضم جعفر إلى مدرسة الكرة بالزمالك وخطف الأنظار داخل القلعة البيضاء وتم تصعيده للفريق الأول عام 1969 وهو في عمر الـ 17 عاما لكنه دخل قلوب الجماهير عام 1972 بعد مشاركته مع الزمالك أمام الأهلي وتسجيله هدفا.

واستمر فاروق في الملاعب حتى عمر الـ 32 بعد مسيرة رائعة مع الزمالك والمنتخب الوطني حيث أُقيمت مباراة اعتزاله لكرة القدم عام 1989.

وتوج بالعديد من البطولات أبرزها بطولة أفريقيا للأندية الأبطال موسمي 1984، 1986، والدوري العام وكأس مصر أكر من مرة.

وأطلق على فاروق العديد من الأسماء أبرزها ملك النص و«أوناسيس» حيث أصبح من أغنى إن لم يكن أغنى لاعب كرة في مصر حينها وكان يستقل أحدث موديلات السيارات لذا شبهه الجمهور والنقاد الرياضيون بذلك الرجل اليوناني أرسطو أوناسيس الذي تحول إلى مليونير بعدما كان مهاجرا يونانيا إلى الأرجنتين لا يملك سوى 63 دولارا فقط وهو في عمر الـ 17.

واحترف جعفر بالدوري الأميركي حيث لعب لمصلحة ناديي منكاس سيتى وفلاديلفيا فيوري.

ويعتمد جعفر خلال حملته الانتخابية على تاريخه الرياضي وخبراته الكبيرة في الناحية الفنية ومجال كرة القدم الذي يعاني بشدة في القلعة البيضاء.

لكن السلاح الأقوى لديه هو دعم مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق له حيث عملا معا طوال سنوات عدة بالنادي.

ومن المنتظر أن يحظى جعفر بدعم أنصار مرتضى الذي لم يترشح في الانتخابات المقبلة.

على الجانب الآخر يعد لبيب أحد رموز كرة اليد في نادي الزمالك، حيث بدأ مشواره مع الأبيض عام 1968، في فرق الناشئين والشباب حتى أصبح قائد فريق كرة اليد ومنتخب مصر.

وحقق لبيب 21 لقبا مع فريق كرة اليد بنادي الزمالك بواقع 7 دوري و9 كأس و 5 ألقاب أفريقية.

وبعد الاعتزال عمل لبيب في العمل الإداري وشغل مناصب عدة منها عضوية المجلس القومي للرياضة، وأمين صندوق اتحاد كرة اليد، وعضو لجنة التسويق بالاتحاد الأفريقي.

وكانت آخر نجاحات حسين لبيب في السلك الإداري حينما تولي منصب مدير كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر بشهر يناير الماضي 2021.

وتم تعيين لبيب رئيسا مؤقتا للزمالك عقب تجميد مجلس مرتضى منصور ونجح في تحويل مسار فرق النادي في مختلف الألعاب التي حققت الكثير من الألقاب وأبرزها لقبي الدوري والكأس وبطولة أفريقيا لكرة السلة بنظامها الجديد تحت أشراف الـ NBA والدوري المحلي أيضا بجانب دوري اليد.

ويعتمد حسين لبيب على شعبيته الكبيرة بجانب شعبية أحمد سليمان الذي كان ينوي الترشح للرئاسة لكنهما اتفقا على الدخول في قائمة موحدة تحظى بدعم كبير خاصة من رموز النادي والجماهير.

يذكر أن عمر هريدي، ميرفت السيد وماجد الحنبلي يتنافسون أيضا على رئاسة الزمالك لكنهم بعيدون عن قمة الصراع على الرئاسة حتى الآن.

