الإمام العسكري (عليه السلام) .. المفكِّر المُصلح التَّقي

إيمانيات

الإمام العسكري (عليه السلام) عاش كما عاش آباؤهُ من أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) في موقع الإمامة من أجل فتح عقول الناس وقلوبهم على الإسلام الأصيل الذي انطلق به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسار فيه أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، باعتبار أنّهم أُمناء الله على الرسالة، ولأنّهم خلفاؤه سبحانه في أرضه وحجّجه على عباده، وقد تتلمذ على يديه الشريفتين الكثيرون من الرُّواة والعلماء، وأثّر في مجتمعه بالرغم من حداثة سنه تأثيراً كبيراً جدّاً، حتى أنّ أعداءه كانوا يشهدون له بما يشهد له به أولياؤه. وفي سيرته (عليه السلام) أنّه بلغ عدد الرُّواة عنه 149 حدّثوا عنه بلا واسطة مع الاختلاف في وثاقتهم ومنازلهم، ما يدلُّ على اهتمام المجتمع الثقافي آنذاك بالمكانة العلمية التي يمثِّلها الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، لأنّ الرُّواة ليسوا مجرّد أشخاص يسألون، بل كانوا يمثِّلون أساتذة المجتمع في الثقافة الإسلامية، ومواقع المعرفة فيه.

لقد عاصر الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) فترةً حرجة من الصراع مع السلطة العباسية، تميّزت بتراخي قبضة الخلافة على السلطة، وضعف الدولة العباسية آنذاك، ومع ذلك، زاد الضغط والتضييق على الإمام وقاعدته الشعبية، لخوفها من تعلّق الناس به. لهذا، عاش الإمام (عليه السلام) تجربةً مريرةً مليئةً بالمُعاناة، كانت تهدف إلى عزله عن الناس، والحدّ من أيِّ نشاطٍ قد يقوم به.. فقد كان له من العمر سنتان، حين فرض الخليفة المتوكّل على أبيه الإمام الهادي (عليه السلام) ترك المدينة المنوّرة، والحضور قسراً إلى سامراء والبقاء فيها، وقد كانت سامراء تُسمّى بـ«عسكر»، كونها مركزاً لتجمّع الجيوش العباسية، وأضحت فيما بعد مركزاً للخلافة. وقد عاش الإمام العسكري (عليه السلام) في هذه المدينة مع أبيه عشرين سنة، وحمل أعباء الإمامة ستّ سنوات، استطاع خلالها بسياسته الحكيمة، وشخصيته الفذّة، وأخلاقه السَّامية، أن يفرض احترامه حتى على أشدّ الناس قساوةً على آل البيت (عليهم السلام).

وفي مدينة سامراء، لم يكن أحد يسأل عن خبر الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، سواء الناس، أو القوّاد والكتّاب والقُضاة والفقهاء، إلّا ويجده عندهم في غاية الإجلال والإعظام، والمحلّ الرفيع والقول الجميل، لم يُرَ له وليٌّ أو عدوّ إلّا وهو يُحسن القول فيه، والثناء عليه.. فالإنسان الذي يلتقي أعداؤه وأولياؤه على تعظيمه ومدحه والثناء عليه، هو إنسانٌ استطاع أن يقتحم عقول الناس وقلوبهم بكلِّ ما يرفع ثقافتهم، وما يؤكِّد الخيرَ والعلم والعدلَ في حياتهم كلّها، لأنّه لا يمكن أن يلتقي الناس على شخص إلّا إذا استطاع أن يفرض نفسه عليهم بكلِّ الطاقات العلمية والروحية والأخلاقية التي تتمثَّل فيه. هذا هو الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، الذي ملك قلوب الناس، محبّين وأعداء، حتى أسبغوا عليه صفات ونعوتاً، منها: (الإمام الزكي، والنقي، والسراج، والرضي، والهادي، والتقي...).

لقد تابع الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) دور أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، في حفظ الإسلام وبقائه نقياً صافياً، وقد اعتمد في مرحلته الصعبة التي عاشها على مبدأ الوكلاء الخاصين الذين كانوا بمثابة صوته، يحملون نصائحه وتوجيهاته وقراراته، وينقلونها إلى المواقع التي لم يكن يستطيع الوصول إليها، كما ينقلون إليه في المقابل، وبكلِّ حذر، حاجات الناس وتساؤلاتهم، وزكاة أموالهم وخُمسهم، وقد تولّى هؤلاء الجانب الإداري والمالي بين الإمام وقاعدته. كما برز مع الإمام العسكري (عليه السلام) الرُّواة الذين بلغوا مائةً وتسعةً وأربعين راوياً. وعندما نتحدَّث عن الرُّواة، لا نتحدَّث عن ناقلي الأحاديث، بل عن المهتمّين بالأحاديث والعقيدة والمفاهيم والباحثين فيها. كما حثَّ الإمام (عليه السلام) العلماء من أصحابه على إصدار الكُتُب والرسائل التي كان يراجعها بنفسه وينقِّحها، وربّى في أصحابه الوعي السياسي، والحسّ الاجتماعي، واليقظة الفكرية؛ ليصنع منهم شخصيات إسلامية، تمثِّل مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، ونظرتهم إلى الدِّين والحياة.

