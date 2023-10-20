أبناؤنا مسؤولياتنا

إيمانيات

يقول الله سبحانه تعالى في محكم كتابه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم/ 6). لقد حثّ الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الزواج والإنجاب لأنّ هذا يشكِّل ضمانةً واستمراريّة للبشريّة. وقد ورد أنّه من سعادة المرء أن يكون له ولد صالح يبقى بعده، فالولدُ الصالح هو ضمانة للمرء بعد موته. فالمسؤولية تجاه الأولاد كبيرة على صعيد الدُّنيا والآخرة، يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ). فالإنسان مسؤول عن دنيا أولاده وآخرتهم.

ومن الأمور الهامّة مسؤولية تربية الأولاد وتعليمهم وإصلاحهم إذا أخطأوا، وذلك بمحادثتهم وإقناعهم وليس بالضرب، بل بالإفهام، وكذلك بالقدوة الحسنة؛ أي أن يكون الأب والأُمّ قدوة في البيت، فيتأثّر الولد بسلوك أهله وعاداتهم، وكذلك بأخذ الأولاد إلى المساجد وتعليمهم الصلاة وتعويدهم على الصيام منذ صغرهم، وتعليمهم القرآن واصطحابهم إلى مجالس العزاء؛ فإنّ لهذا كلّه تأثيراً كبيراً في تنشئة الأولاد ومستقبلهم. ثمّ لابدّ من العناية بالأولاد صحياً وجسدياً، فضلاً عن إطعامهم وإكسائهم، فيوم القيامة سنُسألُ عن هذه الأمور كما نُسأل عن صلاتنا وصيامنا.

كذلك لابدّ من العدل بين الأولاد، فلا يجوز تفضيل ولد على ولد في المعاملة، فعن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». ستُسألون عن التمييز بين أولادكم، وقد يؤدّي ذلك إلى معاصٍ وانحرافات وأحياناً إلى جرائم، ويمكن أن يتحوّل ذلك إلى حسد بين الإخوة فيكيد بعضهم لبعض فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «ساوُوا بين أولادكم في العطية، فلو كنتُ مفضلاً أحداً لفضَّلت النساء». وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتّى في القُبَل». هكذا نتصرّف إذا أردنا أن يكون لنا أولاد صالحون ليكونوا عوناً لنا في الدُّنيا وذخراً في الآخرة.

المربون اليوم بحاجة ماسة إلى اتباع الأسلوب الإيجابي في التربية، فتصرف الأب/ الأُم أو المدرس بدافع الحب وبالحكمة مع الطفل، يساعد على نمو شخصيته ويقويها، ويشجع على ظهور مواهبه وتطورها، مما يساهم في خلق روح التعاون في داخله، فيصبح طفلاً مطيعاً بإرادته ورغبته، لا خوفاً من العقاب أو الضرب. يستطيع الأبوان الاستغناء عن العقاب، والاعتماد على طبيعة الطفل الطيبة، حيث أنّ الطبيعة قد غرست بذرة التعاون في أعماق كلّ طفل، وما على الأبوين إلّا توفير العناية الصحيحة والمناخ المناسب لمساعدة هذه البذرة على النمو والازدهار، وإلّا ضمرت هذه البذرة وتمرّد الابن وخرج عن طاعتهما، أو على عكس ذلك تماماً، خضع لضغوط الأبوين، واستسلم لأوامرهما ورغباتهما، متجاهلاً رغباته الخاصة المخنوقة، وهذا ما يفعله العقاب، الذي قد يكون وسيلة ناجحة أحياناً، ولكن لوقت قصير وآنيّ فقط.

إنّ الاستماع إلى معارضة أولادك سلاح فعّال في تخفيف حدة معارضتهم، ووسيلة ناجحة في بث وإحياء رغبتهم في التعاون معك. كذلك فإنّك وفي استماعك لهم، تعلمهم آداب الاستماع لآراء الآخرين.

