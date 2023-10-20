الفقر ومساعدة المحتاجين

إيمانيات

إنّ تعاليم الدِّين واضحة في رفض حالة الفقر ومكافحتها، بالدرجة نفسها لرفض الكفر ومقاومته، فقد رُوِي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «كاد الفقـر أن يكون كفراً». وكان يقول: «اللّهُمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر»، فقال رجل: أيعدلان؟ قال: «نعم». وعنه: «الفقر أشدّ من القتل».والمطلوب ليس فقط تقديم شيء من المساعدة للفقير، وإنّما إخراجه من حالة الفقر، وهذا ما نلحظه من سيرة الإمام الحسن (عليه السلام) وسيرة أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، فإذا ما جاءهم فقير، أعطوه بسخاء، ما يستعين به على تسيير أُمور حياته، وما كانوا يعطون الفقراء (قوت لا يموت) على حدِّ التعبير الشعبي، أو بالقطارة. يُعدُّ الفقر انتهاكاً للحقوق الأساسية للإنسان، كما حثّ الإسلام بالاهتمام بمشكلة الفقراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، فعن الإمام عليّ (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام): «لا تلُمْ إنساناً يطلبُ قُوته، فمَن عَدِمَ قُوته كَثُرَت خطاياهُ. يا بُنيَّ، الفقيرُ حقيرٌ لا يُسمَعُ كلامُهُ، ولا يُعرَفُ مقامه، لو كان الفقيرُ صادقاً يسمُّونه كاذباً، ولو كان زاهداً يسمُّونه جاهلاً. يا بُنيَّ، مَن ابتُلِيَ بالفقرِ فقد ابتُلِيَ بأربعِ خصالٍ: بالضعف في يقينِهِ، والنُّقصانِ في عقلهِ، والرقَّةِ في دِينِه، وقلَّة الحياءِ في وَجهِهِ، فَنَعُوذُ باللهِ من الفقر». وممّا يقرّب من روعة الصورة التي أرادها الإسلام أن تكون في مبدأ العطاء وتحقيق العدالة الاجتماعية أنّه عدّ الفقير شريكاً للغني في أمواله بمقدار ماله. وفي هذا يقول الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم». صحيح أنّه لا يكاد يخلو مجتمع من وجود الفقر والفقراء، الذين لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم بجهودهم الذاتية، إمّا لعجز لديهم يمنعهم من العمل والكسب، أو لأنّ ظروفاً اجتماعية تحرمهم فرص الحركة والإنتاج، أو تعوق نشاطهم الطبيعي. لكن بعض الظروف الاجتماعية غير العادلة، قد تزيد من رقعة الفقر، وتضاعف عدد الفقراء، وهـذا ما حصـل في عهـد الإمام الحسـن (عليه السلام). فمن المعالم البارزة في سيرة الإمام الحسن (عليه السلام)، والصفات المميزة لشخصيته العظيمة، اهتمامه برعاية الفقراء، وجوده وسخاؤه، على المحتاجين والمعوزين، حتى اشتهر بصفة (كريم أهل البيت)، وكلّهم كرماء أسخياء، لكنّ الظروف الاجتماعية ساعدت على بروز هذه الصفة الجليلة في شخصيته أكثر. هكذا وجد الإمام الحسن (عليه السلام) نفسه في مجتمع كثر فيه المعوزون وذوو الحاجات، والضمير الإنساني الذي يحمله الإمام، ومعرفته الحقيقية والكاملة بمبادئ الدِّين ومقاصده، وموقعيّته القيادية كإمام وراع حريص على مصلحة الإسلام والمسلمين، كلّ ذلك يجعله في موقع المهتمّ والمتصدّي لهذه الحالة الاجتماعية، ولا يمكنه أن يأخذ موقف اللامبالاة، أو الاهتمام الجزئي المحدود، لذا نذر الإمام نفسه، ووظّف إمكاناته وما تحت يده، لمساعدة مَن حوله من فقراء المجتمع.