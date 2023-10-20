اجتياح غزة.. بايدن أعطى الضوء الأخضر

عربيات ودوليات

غزة - الوكالات: أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ان جيش الاحتلال يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي جو بايدن تل أبيب في ختام زيارة جدد فيها دعم بلاده لإسرائيل. وقالت الهيئة إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اجرى تقييما أمنيا للوضع مع أعضاء مجلس وزراء الحرب. وتضغط قيادات كبيرة في الجيش الإسرائيلي على نتانياهو من أجل تنفيذ العملية البرية لـ«سحق» حركة «حماس» في قطاع غزة. وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلا عن مصادر إن إسرائيل حصلت على دعم الرئيس الأميركي لمواصلة المرحلة الثانية من التوغل البري في غزة، مبينة أن بايدن قال خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه «يؤيد بشكل كامل خطط إسرائيل للدخول البري إلى القطاع لإسقاط نظام حماس»

في غضون ذلك أعلنت الصحة الفلسطينية خروج 4 مستشفيات عن الخدمة كليا، وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة. وكان مدير مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوبي قطاع غزة، إياد الجعبري قد قال، إن المخزون الإستراتيجي من الأدوية واللوازم الطبية قد انتهى. وأضاف أن الوضع الطبي صعب جدا، وأن هناك نقصا في الكوادر. وحذّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من انهيار القطاع الصحي في غزة، مع استمرار الحرب ووقوع مزيد من الشهداء والجرحى، مطالبة العالم بالعمل الجاد والسريع لوقف الحرب.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي أنذر حتى الآن 24 مستشفى بالإخلاء في غزة، بينها مستشفى الشفاء. وأعلن المتحدث باسم الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 3785 شهيدا، ونحو 12 ألف مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الحالي. ولفتت الوزارة إلى أن عدد الشهداء والجرحى تحت الأنقاض يفوق بكثير ما يتم نشره. الى ذلك قالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع الصحي في غزة يخرج عن السيطرة، مطالبةً بالسماح للمساعدات المنقذة للحياة بدخول القطاع لأن هناك ضحايا يفقدون حياتهم كل ثانية. وقالت المنظمة إن أعداد الجثث في المستشفيات فاقت طاقة ثلاجات الموتى، محذرةً من كارثة بيئية. وبحسب إحصاءات غير نهائية، فإن القطاع الصحي في غزة تعرض لـ34 هجوما نتج عنها: مقتل 11 فردا من الأطقم الطبية وإصابة 16 آخرين. وتضرر 19 مرفقا صحيا كما تم استهداف 20 سيارة إسعاف.

وقد تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة دون انقطاع منذ صباح امس فيما أفاد الإعلام الإسرائيلي بمقتل قائد قوات الأمن الوطني في غزة جهاد محيسن بغارة جوية وهو ما أكدته «حماس»

واستهدفت غارات إسرائيلية منازل في تل الهوى ومخيم جباليا وحي النصر، بينما قصفت مدفعية الاحتلال حيي الشجاعية والتفاح بقطاع غزة. وشنت بوارج حربية إسرائيلية قصفا على خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أفاد إعلام فلسطيني بأن غارة إسرائيلية دمرت برج الأندلس في منطقة الكرامة غرب غزة. بالمقابل، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» امس إنها قصفت مدينة عسقلان جنوب إسرائيل برشقة صاروخية. وسمع دوي صفارات إنذار في عسقلان وغلاف غزة بعد 12 ساعة من الهدوء بحسب تقارير إسرائيلية.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 306 منذ اندلاع القتال.

