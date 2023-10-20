فلسطين تحيل مجزرة المعمداني إلى الجنائية الدولية

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في مدينة غزة الثلاثاء وتبادلت إسرائيل والفصائل الاتهامات بالمسؤولية عنه، وفق ما أعلنت دبلوماسية في باريس. وقالت السفيرة الفلسطينية هالة أبو حصيرة في مؤتمر صحافي إنّ «دولة فلسطين أودعت ملفاً أمام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في هذه الجريمة. يجب فتح تحقيق دولي». وتعرّض المستشفى الواقع في مدينة غزة لقصف الثلاثاء أثار موجة تنديد واسعة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة «حماس» ارتفاع حصيلة شهداء المذبحة إلى 471.

وزعمت إسرائيل أن القصف ناتج عن محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ نحو أراضيها من قبل حركة الجهاد الإسلامي. وتبنّت الولايات المتحدة الرواية الإسرائيلية، مشيرة على لسان رئيسها جو بايدن أن ما حدث هو «نتيجة صاروخ حادَ عن مساره أطلقته جماعة إرهابية».

في المقابل، ردّت حماس باتّهام واشنطن بأنها «شريك في المجازر الإسرائيلية»، بينما وصفت حركة الجهاد الإسلامي الاتهامات الإسرائيلية بأنها «أكاذيب». وشدّدت أبو حصيرة على أن «إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مدنية ومستشفيات على وجه التحديد».

