مدير المستشفى الكويتي: الأكفان نفدت

عربيات ودوليات

حذر مدير مستشفى الكويت التخصصي في غزة، صهيب الهمص في تصريح لقناة «الجزيرة» من أن مستشفيات القطاع تعاني بشدة والوضع الصحي كارثي على مرأى ومسمع العالم.

وأطلق مدير المستشفى الكويتي نداء استغاثة بعد «نفاد الأكفان» نظرا لارتفاع عدد الشهداء كل ساعة. وحذر صهيب من كارثة وشيكة، مؤكدا أن المنظومة الصحية متهاوية، وأضاف، نستقبل منذ ساعات عشرات الشهداء من مناطق مختلفة من القطاع.

وبيّن أن الطواقم الطبية تتعامل يوميا مع مجازر إسرائيلية بشعة وسط إمكانات شحيحة للغاية، وأوضح أن المستشفى الذي يديره يتقاسم الكميات القليلة المتبقية من الأدوية مع مستشفيات أخرى.

