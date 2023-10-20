قوات الاحتلال قطّعت الضفة الغربية إلى «كانتونات معزولة»

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم أربعة اطفال خلال مواجهات ليل الاربعاء الخميس في الضفة الغربية المحتلة. ونشبت المواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب غربي أريحا واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قالت إن طواقمها تعاملت مع 15 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 6 إصابات في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم (جنوب) و7 إصابات في مدينة طوباس (شمال)، وإصابتان في مخيم نور شمس ومدينة قلقيلية.

ويشهد مخيم نور شمس عملية عسكرية إسرائيلية منذ فجر امس جرفت خلالها آليات إسرائيلية شوارع ودمرت ممتلكات، حسب شهود عيان.

وارتفع عدد الشهداء في مناطق الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الى 69 فلسطينياً بحسب وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية «وفا». واعتقلت القوات الإسرائيلية 52 فلسطينياً من سكان الضفة الغربية المحتلة، فجر امس من أبناء الخليل وقلقيلية وبيت لحم ونابلس، وفق ما ذكرت الوكالة. وقطّع الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يشبه «كانتونات» معزولة بالتزامن مع حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي. وقال عبدالله أبو رحمة، وهو ناشط بمقاومة الاستيطان والاحتلال بالضفة الغربية، لوكالة «الأناضول» إن «الجيش الإسرائيلي ينفذ خطة للسيطرة الكاملة على الضفة من خلال أولا إغلاقات الطرق بالحواجز العسكرية والبوابات والسواتر الترابية». وتابع «يستثمر انتشار المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة على الطرقات والمركبات والتجمعات السكانية الفلسطينية».

وحذر مسؤولون إسرائيليون من احتمال اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية تضامنا مع غزة؛ ما يضع مزيدا من الأعباء على القوات الإسرائيلية.

من جهتها، قالت أماني سراحنة، مسؤول الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن إسرائيل، ومنذ بداية الحرب على غزة، اعتقلت 850 فلسطينيا في الضفة، في حملة تعد الأكبر في السنوات الأخيرة. وأفادت بأن الاعتقالات تتركز في محافظة الخليل (جنوب)، وبين المعتقلين قيادات في حركة «حماس» ونواب سابقون في المجلس التشريعي.

