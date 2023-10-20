«أكياس جثث».. طلب صادم للفلسطينيين

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: كشفت هبة راشد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مرسال» للأعمال الخيرية في مصر، عن طلب غريب طلبه الفلسطينيون ضمن قوافل المساعدات الإنسانية التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة. وقالت راشد في تصريحات خاصة لموقع قناة «العربية» إنها عملت على إعداد قوافل إغاثية وإنسانية لكل من لبنان وليبيا والسودان وغيرها من الدول وحاليا فلسطين، مضيفة أنها فوجئت للمرة الأولى طوال عملها الخيري بطلب غريب طلبه الفلسطينيون ضمن قوافل المساعدات التي جرى تجهيزها ونقلها في الشاحنات التي تنتظر الدخول عند معبر رفح. وأوضحت أن الجانب الفلسطيني طلب أكياس حفظ جثث الموتى لقلة المتواجد منها لديهم مقارنة بالأعداد المتزايدة من القتلى جراء القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الطلب جعلها تشعر بحجم المأساة والكارثة التي يعاني منها الفلسطينيون وحجم الضحايا الذين سقطوا خلال الغارات. وأكدت رئيسة مؤسسة «مرسال» أن المساعدات تضمنت فريقا طبيا مكونا من أطباء وصيادلة وممرضين ومسعفين وسيارتي إسعاف مجهزة بأجهزة تنفس وأجهزة صدمات كهربائية مع فريق العمل الخاص بهم.