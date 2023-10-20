القمة المصرية - الأردنية: تهجير الفلسطينيين مرفوض

عربيات ودوليات

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عمان - الوكالات: أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني امس موقف الأردن ومصر الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للأشقاء في غزة. وقال بيان للديوان الملكي الاردني ان الزعيمين، شددا خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة في القاهرة، على أن أي محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة. وجدد الرئيس السيسي والملك عبدالله التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية. كما أكدا أن عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها، سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها. واعتبر الزعيمان أن كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير، مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل.

وأعلنت الرئاسة المصرية امس عن عقد قمة ثنائية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في القاهرة. كما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية عن «زيارة قصيرة إلى مصر» سيقوم بها الملك عبدالله الثاني «لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة».

وفي سياق متصل نقل التلفزيون الأردني، عن وزير الخارجية أيمن الصفدي، قوله إن بلاده ستعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية «إعلان حرب» وقال الصفدي «نحن أمام الأصعب، وذاهبون إلى ما هو أسوأ في حال استمرت الحرب» وحذر من توسّع الحرب في غزة، ووصف ذلك بأنه احتمال قائم. وأكّد أن تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وأي محاولة للقيام بذلك، «خط أحمر بالنسبة للأردن، حيث سنتصدى له بكل إمكانياتنا لأنها خرق للقانون الدولي وتحديداً لاتفاقية جنيف وملحقها لعام 1977، الذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب، والذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من أي بقعة محتلة إلى بقعة محتلة أخرى، هي جريمة حرب»، لافتاً إلى أن غزة وفق القانون الدولي هي أرض محتلة.

الى ذلك عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، امس في القاهرة، جلسة مباحثات ثنائية وموسعة حول التصعيد العسكري في غزة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن المباحثات شهدت تبادلا مستفيضا وصريحا لوجهات النظر والتقييمات حول الأزمة الراهنة وسبل وفرص تجاوزها، حيث أكد شكري على ضرورة الدفع بجهود دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة والوقف الفوري للتصعيد، مشددا على أهمية النأي عن استهداف المدنيين التزاماً بتنفيذ أحكام القانون الدولي والإنساني، فضلاً عن تجنب مخاطر امتداد دوامة العنف وتوسيع رقعة الصراع لمناطق أخرى في المنطقة، حفاظاً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وحذر الوزير شكري من تداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية وكذا الآثار المدمرة لسياسة العقاب الجماعي، من حصار أو تهجير قسري، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته إزاء توفير الحماية اللازمة للمدنيين.

