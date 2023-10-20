تمرد في واشنطن ضد «تهور بايدن».. اعتصام يهودي في الكونغرس واستقالة مسؤول رفيع في «الخارجية»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: قدم المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية جوش بول استقالته بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وقال إنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ووصف رد الإدارة الأميركية بأنه «رد فعل متهور» قائم على «الإفلاس الفكري». وكتب بول في معرض تقديمه خطاب استقالته المبرر على موقع لينكد إن «أبلغت زملائي أنني استقلت من وزارة الخارجية، بسبب خلاف سياسي بشأن مساعدتنا الفتاكة المستمرة لإسرائيل، ولمزيد من التوضيح لمبرراتي للقيام بذلك كتبت المذكرة المرفقة».

وقال في منشوره «خلال 11 عاما قدمت تنازلات أخلاقية أكثر مما أتذكر سأغادر لأنني أعتقد أنه في مسارنا الحالي في ما يتعلق بتزويد إسرائيل المستمر بل الموسع والسريع بالأسلحة الفتاكة وصلت إلى نهاية هذه الصفقة». وأضاف أنه «لا يستطيع قبول الاستمرار في وظيفة تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين».

وكان بول مديرا للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، والذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحة، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

الى ذلك نظم مئات اليهود الأميركيين اعتصاما مفتوحا في مبنى الكونغرس الأميركي للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في القطاع. وشارك في الاعتصام المفتوح بعض النواب من الكونغرس الأميركي، من بينهم النائبة الديمقراطية ذات الأصول الفلسطينية، رشيدة طليب، التي ألقت كلمة في الاعتصام.

وخلال كلمة ألقتها طليب التي كانت تبكي وهي تتحدث للمعتصمين وجهت رسالة للرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن جاء فيها «الرئيس بايدن لسنا معك في هذه، تحتاج للاستيقاظ وفهم ذلك. لم نعد نستطيع مشاهدة الناس يرتكبون المجازر ويقتلون كثيرا من الناس ببساطة، ثم نقف متفرجين ونصمت حيال ذلك».وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «أوقفوا إطلاق النار» و«لا تقتلوا باسمنا».

