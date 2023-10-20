السيسي وبايدن يعلنان فتح معبر رفح للمساعدات

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واشنطن - الوكالات: أعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن أن المساعدات الإنسانية التي ينتظرها الفلسطينيون في غزة ستبدأ المرور عبر معبر رفح من مصر المجاورة للقطاع الخاضع لحصار منذ هجوم «حماس» على إسرائيل.

وجاء هذا الإعلان بعد زيارة قام بها بايدن الأربعاء إلى إسرائيل وجدد خلالها دعمه لحليفته وبرأها من الضربة التي أصابت مستشفى في غزة وادت إلى مذبحة مروعة مما اثار موجة غضب في الشرق الأوسط.

وقال بايدن إنه حصل على موافقة السيسي على السماح «بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة» من رفح، المعبر الوحيد للقطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل. لكن هذه المساعدات قد لا تصل قبل الجمعة بسبب أشغال يجب تنفيذها على الطريق الذي دمره القصف الإسرائيلي.

وفي القاهرة أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي وبايدن اللذين تحادثا هاتفيا مساء الأربعاء، اتفقا على «إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام». وكان بايدن أكد قبل ذلك أن إسرائيل وافقت على ذلك.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن «إسرائيل لن تمنع المساعدات الإنسانية من مصر طالما أنها تشمل الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة».لكن إسرائيل وضعت شرطا لذلك فهذه المساعدات لن تمر عبر أراضيها قبل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم «حماس». وقال مصدران أمنيان امس إن معدات لإصلاح الطرق أُرسلت إلى معبر رفح في إطار الاستعدادات لفتحه من أجل توصيل بعض المساعدات المكدسة في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وتنتظر أكثر من 100 شاحنة قرب المعبر على الجانب المصري. وهناك مزيد من المساعدات في الانتظار بمدينة العريش الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا من رفح.

