لبنان يجهز المستشفيات «تحسباً لأي طارئ»

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، أن «امكانيات لبنان في الشأن الاستشفائي موجودة لكنها ضئيلة». وكشف الأبيض في حديث لقناة «سكاي نيوز عربية» ان «هناك خطة لتحضير المستشفيات في حال حصول حرب أو في حال نزوح اللبنانيين من المناطق غير الآمنة» وأردف الوزير اللبناني «بدأنا تحضير المستشفيات من خلال إعداد شبكة مستشفيات في كل المناطق اللبنانية، تحسبا لأي طارئ». من جانبه أوضح رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي أن «ثمة خطة استباقية خصوصاً في الجنوب « لافتا إلى أنهم في جهوزية تامة «وكل مراكزنا متأهبة لأي طارئ».

في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، امس عن «إطلاق صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان». وقال في بيان إن «القصف استهدف معسكر المنارة على الحدود اللبنانية»، مشيراً إلى أن «قواته ردت بقصف مدفعي». وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق امس ضرب أهداف لحزب الله في لبنان. فيما اكد حزب الله مقتل 2 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن على تل أبيب الاستعداد على الجبهة الشمالية لأن حزب الله أقوى من حركة «حماس» بـ10 مرات، وفق إعلام عبري رسمي.

وجاء حديث غالانت في جلسة مناقشة مغلقة مع كبار المسؤولين الحكوميين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. وطلب غالانت من كبار المسؤولين الحكوميين التحرك لاستكمال نقل المخزون العسكري والمعدات للجيش، واستكمال الاستعدادات على الجبهة الشمالية أيضا.

