رئيسي: أحداث غزة ستغير النظام العالمي

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، امس «المطالبين بالمدنية والحضارة الغربية إلى أن يروا ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة». وقال رئيسي، في كلمة له إن «طهران تدين مجددا هذه المأساة الإنسانية والإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية»، مؤكدا أن «هذا الحدث سيغير النظام العالمي الحالي» وأضاف أن «الغضب والكراهية التي نشأت في العالم ضد الكيان الصهيوني نتجت من النظام العالمي غير العادل، والذي غير مكان الظالم والمظلوم»، مشيرا إلى أن «هناك مجرم يرتكب جريمته ومجرم آخر يحميه في المحافل الدولية». ولفت إلى أنه «في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم رفض وقف القصف ضد الشعب المضطهد في فلسطين وغزة من قبل النظام المتسلط»، مؤكدا أنه «لا يمكن تبرير القسوة على النساء والأطفال والأشخاص الموجودين في ملاجئهم». الى ذلك حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين مع دعم إسرائيل من قبل دول أخرى قد يؤدي إلى دخول جهات أخرى لساحة الصراع. وذكرت وكالة «تسنيم» امس أن باقري أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والقطري خالد بن محمد العطيه، دعا خلالهما المجتمع الدولي إلى «تحرك فوري لوقف الجرائم الصهيونية ضد أهالي غزة وإغاثة سكان هذه المدينة».