نيمار: أعيش أسوأ لحظات مسيرتي

دوليه

أعلن الاتحاد البرازيلي ونادي الهلال السعودي أول من امس، إصابة النجم نيمار بـ»قطع في الرباط الصليبي والغضروف» في ركبته اليسرى، مشيرين إلى أنه سيخضع للجراحة.

وكان نيمار البالغ من العمر 31 عاماً، تعرّض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل وأوروغواي الثلاثاء في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع «إكس»، «أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب كبير آسيا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقاً، ويخضع لبرنامج علاجي تتحدّد مدته بعد العملية».

من جهته، أفاد الاتحاد البرازيلي بأن هدافه سيخضع لجراحة في «موعد لم يُحدّد بعد». وقال رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريغيس في بيان إن «كرة القدم البرازيلية والعالمية تحتاج إلى نيمار بصحة جيدة ومعافى، لأن كرة القدم تكون أكثر سعادة عندما يكون على أرض الملعب».

ولفت الاتحاد إلى أن قسمه الطبي والهلال على «اتصال دائم» و«متفقان» على مساعدة المهاجم على التعافي.

وتحدث نيمار لأول مرة عقب إعلان إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف. ونشر نيمار بيانا، عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»: «إنها لحظة حزينة للغاية، الأسوأ في حياتي».

وأضاف: «أعلم أنني قوي، ولكن هذه المرة أحتاج إلى دعم عائلتي وأصدقائي». وتابع: «ليس من السهل أن تتعرض لإصابة، وتخضع لعملية جراحية، ثم تصاب مجددا بعد 4 أشهر فقط».

وأتم: «لدي إيمان، وأترك الأمر في يد الله».

البرازيل تتمسك بأنشيلوتي

تسببت الهزيمة التي تلقاها منتخب البرازيل أمام أوروغواي، في حالة كبيرة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير صحافي إسباني. وسقط منتخب البرازيل على يد مضيفه أوروغواي، بهدفين دون رد، فجر الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد صبت الجماهير البرازيلية غضبها على المدرب فرناندو دينيز، المدير الفني المؤقت، الذي تولى المسؤولة خلفًا لتيتي، ولحين التعاقد مع مدرب جديد في الصيف المقبل. وأضافت الصحيفة أن المدرب الذي وقع عليه الاختيار هو الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، والجميع يعلم ذلك.

إلا أن عدم توقيع أنشيلوتي على العقود حتى الآن، ونفيه وجود أي اتفاق في كل المؤتمرات والأحاديث الصحافية، يجعل هناك حالة من الشك في الشارع البرازيلي.

ورغم ذلك، فإن أنشيلوتي هو الخيار الأول لدى الاتحاد البرازيلي، خاصة أن عقده مع ريال مدريد، ينتهي بختام الموسم الجاري. أما في حالة تجديد أنشيلوتي عقده مع ريال مدريد، أو اتخاذ قرار بتدريب فريق آخر، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، هو الاسم البديل.

وينتهي تعاقد مورينيو مع فريق العاصمة الإيطالية أيضا بنهاية الموسم الحالي، ومن الممكن أن يتولى قيادة فريق وطني للمرة الأولى في تاريخه.

