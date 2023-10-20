إنفانتينو: كأس العالم 2034 في آسيا

دوليه

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أول من أمس، أن كأس العالم المقرر إقامتها عام 2034 ستكون في قارة آسيا. وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر صحافي، «بناء على قرار فيفا الأخير، فإن آسيا لديها فرصة لاستضافة كأس العالم. إن كرة القدم توحد العالم، كما حدث في مونديال قطر».

وكان الاتحاد السعودي أعلن نيته الترشح لاستضافة نسخة 2034 من المونديال، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير جميع الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم. وكان إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي أكد مؤخرًا أنهم تلقوا تأييد أكثر من 100 اتحاد حول العالم، ممن هم أعضاء في الجمعية العمومية لـ «فيفا»، لاستضافة السعودية كأس العالم 2030.

من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، في حديث له أمام الجمعية العمومية للاتحاد القاري، تأييد الاتحاد الآسيوي لإقامة مونديال 2034 في السعودية. وأكد إبراهيم، خلال كلمته: «ليس لدي أدنى شك في تنظيم السعودية للبطولة بشكل متطور. من زار المملكة يلمس مدى التطور. ليس في مجال الرياضة فحسب، بل في جميع المجالات».

وأتم: «أتحدث إليكم الآن نيابة عن 47 اتحادًا، ونريد أن يكون هناك مرشحًا واحدًا لاستضافة مونديال 2034، ونظهر للعالم وحدتنا».

