هازارد: قرار الاعتزال كان بسيطاً

دوليه

تحدث البلجيكي إيدين هازارد، النجم السابق لريال مدريد وتشلسي، عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار اعتزال كرة القدم. وقال هازارد عن سبب تعليق الحذاء، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «لا أفينير البلجيكية: «لقد قلت دائما أنني سأتوقف عن اللعب بمجرد غياب الشعور بالاستمتاع في الملعب».

وأضاف: «لم أكن أرغب في الذهاب للعب في مكان ما من أجل المال. لم أعد أستمتع في التدريب، ولم أعد أشارك في المباريات.. كان القرار بسيطا». وسبق أن قال الصحافي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، إن هازارد رفض عروضا من السعودية والولايات المتحدة الأميركية. وكتب رومانو، عبر حسابه بموقع «إكس» (تويتر سابقا): «لم يكن هازارد مقتنعا بعروض الدوري الأميركي والأندية السعودية في الأشهر الـ4 الماضية، وهذا يعود إلى أنه كان يفكر بالفعل في قرار الاعتزال».

