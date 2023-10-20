نيوكاسل يراقب فيليبس

دوليه

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن نيوكاسل يخطط لإبرام صفقة مفاجئة من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقالت الصحيفة إن «الماكبيس» يستعد للتحرك في يناير المقبل للتعاقد مع كالفن فيليبس الذي يعاني بشكل كبير مع السيتي.

وذكرت: «شارك لاعب خط الوسط الإنكليزي البالغ من العمر 27 عاماً في 15 مباراة فقط في الدوري الإنكليزي منذ انتقاله بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني من ليدز الموسم الماضي».

وأضافت: «يظل فيليبس ضمن خطط مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت، إذ بدأ أساسيًا في مواجهة إيطاليا التي انتهت بفوز «الأسود الثلاثة» 3-1 في تصفيات كأس أمم أوروبا، ولكن مع اقتراب البطولة القارية يبحث اللاعب الدولي عن اللعب بانتظام من أجل ضمان مكانه في التشكيلة الأساسية».

وأكدت أن نيوكاسل يستعد لإنقاذ فيليبس من أزمته مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي لا يعتمد عليه بشكل أساسي في تشكيلة بطل إنكلترا.

