loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نيوكاسل يراقب فيليبس


كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن نيوكاسل يخطط لإبرام صفقة مفاجئة من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقالت الصحيفة إن «الماكبيس» يستعد للتحرك في يناير المقبل للتعاقد مع كالفن فيليبس الذي يعاني بشكل كبير مع السيتي.
وذكرت: «شارك لاعب خط الوسط الإنكليزي البالغ من العمر 27 عاماً في 15 مباراة فقط في الدوري الإنكليزي منذ انتقاله بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني من ليدز الموسم الماضي».
وأضافت: «يظل فيليبس ضمن خطط مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت، إذ بدأ أساسيًا في مواجهة إيطاليا التي انتهت بفوز «الأسود الثلاثة» 3-1 في تصفيات كأس أمم أوروبا، ولكن مع اقتراب البطولة القارية يبحث اللاعب الدولي عن اللعب بانتظام من أجل ضمان مكانه في التشكيلة الأساسية».
وأكدت أن نيوكاسل يستعد لإنقاذ فيليبس من أزمته مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي لا يعتمد عليه بشكل أساسي في تشكيلة بطل إنكلترا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة