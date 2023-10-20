غياب روبرتسون 4 أشهر

دوليه

بات فريق ليفربول مهددًا بخسارة لاعبه الاسكتلندي أندري روبرتسون خلال منافسات الموسم الحالي، لمدة لا تقبل عن 4 أشهر. واضطر روبرتسون، ظهير ليفربول، إلى مغادرة مباراة اسكتلندا وإسبانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، عقب إصابته بخلع في الكتف.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن روبرتسون سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، بهدف تحديد حجم الإصابة بدقة، ومدة الغياب المقررة له، لافتة إلى أن اللاعب سيبتعد لمدة 10 أسابيع على الأقل.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، أن مدة غياب اللاعب الاسكتلندي ستصل إلى 4 أشهر تقريبًا، إذا تبين أنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب جدول الدوري الإنكليزي برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنهام وآرسنال صاحبي الصدارة، خلف مانشستر سيتي صاحب الـ18 نقطة.

