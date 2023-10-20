ميلان يفتقد تشوكويزي

دوليه

تأكدت خسارة ميلان، جهود لاعبه صامويل تشوكويزي لمدة شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي الحالية. ووفقا لشبكة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، تعرض صامويل تشوكويزي لإصابة في أوتار الركبة اليسرى أثناء التواجد مع منتخب نيجيريا. وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن وقت تعافي تشوكويزي من الإصابة سيكون شهرا، وبالتالي لن يكون اللاعب النيجيري متاحا في مباريات ميلان أمام يوفنتوس وباريس سان جرمان (مرتين) ونابولي وأودينيزي وليتشي.

وأوضحت أن تشوكويزي قد يعود إلى المباريات عقب انتهاء التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل. ويحتل ميلان صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي ب21 نقطة، متفوقا بنقطتين على إنتر صاحب الوصافة، بينما يأتي الروسونيري في الترتيب الثالث بمجموعته في دوري أبطال أوروبا.

