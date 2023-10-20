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دوليه

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ريال مهتم بغيراسي


ذكرت تقارير اعلامية إسبانية أن ريال مدريد أصبح مهتماً بالتعاقد مع اللاعب سيرهو غيراسي خلال الفترة المقبلة. قالت الصحيفة إن الدولي الغيني دخل دائرة اهتمام «الملكي» بعدما برز في الموسم الحالي في الدوري الألماني. وأشارت إلى أن لاعب شتوتغارت الألماني يحظى بمراقبة برينتفورد الإنكليزي، قبل أن يتطور الأمر ويدور في فلك العملاق الإسباني. وأوضحت: «اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يرتبط بعقد مع النادي الألماني حتى 2026، وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تحرك من جانب ريال مدريد بشأن التعاقد معه، ولكن المؤكد حتى الآن هو أن سيظل تحت أنظار كشافة النادي حتى نهاية الموسم».


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