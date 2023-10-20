برشلونة يفتقد روبيرتو

دوليه

خسر نادي برشلونة، جهود لاعبه سيرجي روبرتو في مباراة ريال مدريد المقرر لها يوم 28 أكتوبر الجاري بالدوري الإسباني. وكان برشلونة أعلن عبر بيان طبي، إصابة سيرجي روبيرتو في ربلة الساق اليمنى، كما أن مدة الغياب تتوقف على مدى تعافيه من الإصابة. ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن مدة غياب روبيرتو عن المباريات ستكون لأسبوعين على الأقل. وشددت «سيغيب اللاعب بشكل مؤكد عن مباريات برشلونة أمام أتلتيك بيلباو وشاختار والكلاسيكو ضد ريال مدريد». وأشارت الصحيفة إلى عودة سيرجي روبيرتو أمام ريال سوسييداد، يوم 4 نوفمبر ، لا تزال أيضا غير مؤكدة. وشارك سيرجي روبيرتو في 6 مباريات فقط هذا الموسم، وسجل هدفا وحيدا. يذكر أن عقد سيرجي روبيرتو مع ناديه برشلونة ينتهي في الصيف المقبل.