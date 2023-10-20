محامي بنزيمة ينفي صلته بـ «الإخوان المسلمين»

دوليه

ندد محامي المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة، بالاتهامات «غير المعقولة» التي وجهها وزير الداخلية الفرنسي التي مفادها أن نجم ريال مدريد السابق على صلات «سيئة السمعة» مع جماعة الإخوان المسلمين.

واستهدف جيرالد دارمانان مهاجم المنتخب الفرنسي السابق والحاصل على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عام 2022، بعد أن نشر الأحد على موقع «إكس» (تويتر سابقًا) رسالة دعم لسكان غزة، ضحايا «القصف الظالم» الذي نفذته إسرائيل، حسب قوله رداً على الهجوم الدامي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الحالي.

وقال بنزيمة «كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال».

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيمة بجماعة الإخوان المسلمين، وقال على قناة «سي نيوز» مثيرا عاصفة على شبكات التواصل الاجتماعي: «كريم بنزيمة لديه علاقة، كما نعلم جميعا، سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان المسلمين».

ولم يتفاعل بنزيمة الذي يلعب حاليا مع اتحاد جدة السعودي ويظهر عقيدته الإسلامية، بشكل مباشر لكنه ترك محاميه يتولى المهمة.

ورد هوبير فيجييه على إذاعة «أر إم سي»، مهددا بتقديم شكوى ضد الوزير: «كريم بنزيمة ليس له أي علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد». كما اعتبر المحامي بأنه «من غير المتصور» أن يكون وزير الداخلية «قادراً على الإدلاء بمثل هذه التعليقات، من الواضح، دون أي تحقق». وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أشار مقرب من الوزير إلى «انجراف بطيء في مواقف كريم بنزيمة نحو إسلام متشدد وصارم، وهو ما يميز أيديولوجية الإخوان المسلمين». كما ذكّر برفض بنزيمة غناء النشيد الوطني عندما كان يدافع عن ألوان المنتخب الفرنسي أو «التبشير على شبكات التواصل الاجتماعي».

