الهلال لتعزيز الصدارة أمام الخليج

دوليه

يسعى الهلال الى تعزيز صدارته عندما يستضيف الخليج الحادي عشر، والاتحاد حامل اللقب الى وقف نزيف النقاط في قمة نارية أمام مضيفه التعاون الثاني اليوم في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال، الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام التعاون، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 19 نقطة مشاركة مع النصر الثالث والأهلي الخامس. ويبحث الهلال عن ثلاث نقاط جديدة يؤمن بها الصدارة عندما يستضيف الخليج على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في غياب نجمه البرازيلي نيمار بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى مع منتخب بلاده.

كما يغيب عن الهلال بسبب الإصابة أيضا سلمان الفرج وحسان تمبكتي، لكنه يمتلك نخبة من اللاعبين المميزين أمثال البرازيلي مالكوم فيليبي والصربي الكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي وحارس المرمى المغربي ياسين بونو وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني وسالم الدوسري.

ويحقق الهلال نتائج جيدة كان آخرها الفوز على الأخدود بثلاثية، ويطمح الى مواصلة عروضه الكبيرة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي للبقاء في الصدارة خصوصا وأنه يدرك جيدا ضغط التعاون الذي تنتظره قمة ساخنة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وأهدر التعاون خمس نقاط فقط حتى الآن هذا الموسم بتعادله مع الفتح في المباراة الافتتاحية وخسارته امام الاهلي في المرحلة السادسة، فيما فشل الاتحاد في تحقيق الفوز في مباراتيه الاخيرتين (تعادل وخسارة).

ويسير التعاون بشكل مثالي هذا الموسم ويسعى الى تحقيق الفوز الرابع توالياً لمواصلة الضغط على الهلال وزيادة محن الاتحاد خصوصاً وأنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة.

ويأمل الاتحاد في استعادة توازنه بعد تعادله المخيب مع الفيحاء وخسارته دربي جدة أمام جاره الأهلي. ويبرز في صفوف الاتحاد قائده الفرنسي كريم بنزيمه وهدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله والبرازيلي إيغور كورنادو ومواطنيه مارسيلو غروهي وفابينو ورومارينيو داسيلفا والفرنسي الآخر نغولو كانتي والإيطالي لويز فيليبي.

