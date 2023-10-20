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دوليه

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إندونيسيا تدعم ترشيح السعودية


أعرب الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم عن دعمه لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، رافضًا خطة الاستضافة المشتركة لهذا الحدث مع أستراليا.
وجاء هذا الدعم بعد أن قال رئيس الاتحاد الاندونيسي إريك توهير في وقت سابق من هذا الشهر إن بلاده تجري محادثات مع أستراليا بشأن ملف مشترك محتمل لاستضافة كأس العالم 2034، على الرغم من إعلان الاتحاد الآسيوي دعمه لترشيح السعودية. وقال توهير الذي يشغل أيضًا منصب وزير في الحكومة وكان المالك السابق لإنتر ميلان الإيطالي، في بيان الأربعاء: «إندونيسيا تدعم عرض السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034».
ورغم ذلك، قال توهير إن إندونيسيا تعتزم إعداد ملفها الخاص لاستضافة كأس العالم بعد عام 2034.


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