الأهلي ضيفاً على سيمبا

دوليه

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدوري الأفريقي «السوبر ليغ» أحدث بطولات الكرة الأفريقية التي تم استحداثها بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي (كاف). وستكون المواجهة الافتتاحية بين سيمبا التنزاني وضيفه الأهلي المصري على ملعب مكابا في تنزانيا.

ويعيش الأهلي فترة رائعة مع مدربه السويسري مارسيل كولر حيث توالت انتصارات الفريق في الفترة الماضية.

وسبق أن فاز سيمبا مرتين على ملعبه أمام الأهلي ويضع الفريق التنزاني آماله على تألق نجمه الزامبي المخضرم كلاتوس تشاما.

وتشهد البطولة اليوم أيضا صدامات نارية على رأسها مواجهة الوداد المغربي خارج الديار ضد إنييمبا النيجيري.

وسيلعب الترجي التونسي مع مازيمبي الكونغولي. ويواجه صن داونز الجنوب أفريقي نظيره بيترو أتلتيكو الأنجولي.

