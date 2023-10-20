اليوم.. انتخابات نارية في الزمالك

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تجرى اليوم انتخابات الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس السابق الذي تقدم باستقالة جماعية عقب عزل رئيسه مرتضى منصور بحكم قضائي.

وتشهد الانتخابات صراعا ناريا خاصة على الرئاسة بين حسين لبيب رئيس النادي السابق وفاروق جعفر أحد أساطير القلعة البيضاء، إلى جانب عمر هريدي عضو مجلس الإدارة الأسبق كما يضم سباق الرئاسة أيضا ماجد الحنبلي وميرفت سيد أحمد.

ويحظى الصراع على منصب نائب الرئيس بمنافسة قوية بين هاني العتال، وأحمد محمد عبدالغني، وهشام نصر. وقبل الانتخابات كان من المتوقع تنافس أحمد سليمان عضو المجلس السابق مع حسين لبيب على الرئاسة لكن الثنائي توافقا وشكلا قائمة موحدة وتنازل سليمان عن فرصة المنافسة على الرئاسة وتركها للبيب وفضل دخول السباق على العضوية. وتلقت القائمة ضربة موجعة في الساعات الماضية بعد صدور حكم قضائي باستبعاد الدكتور حسام المندوه من الانتخابات حيث كان مرشحا على منصب أمين الصندوق. وصب ذلك الأمر في مصلحة باقي المرشحين خاصة خالد لطيف الذي كان يتولى نفس المنصب في المجلس السابق مع مرتضى منصور. ويتنافس أيضا على منصب أمين الصندوق كل من: عبدالمجيد سليم، وكريم عادل عبيد، ومحمد قدري، محمد الماوي. ويخوض سباق الأعضاء فوق السن كل من: أحمد عبادة وأحمد سليمان وأحمد عفيفي وأحمد فودة نصير والحسينى سمير وأشرف إمام والسيد متولى وحاتم السيد وحسام مندور وحسين السيد وحمدية كمال ورجب رواش ورفعت شبل وسامح سونى وسماح سعيد وسيف الإسلام محمد وشريف إسلام وشيرين الفقي، وطارق العقرب وعبدالله جورج وعلاء مقلد وعمرو أدهم وماهر محمد ومجدى صادق ومحمد رشاد المدهون ومحمد رشاد حسن ومحمد طارق ومحمود نور الدين ومروة الرفاعي ومصطفى عبدالخالق ونجلاء خليفة ونجلاء الناجي وهاني شكري وهاني عيد وهاني بيرزي وهشام محمد وهشام يكن.

