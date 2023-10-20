الكويت والعربي يواجهان خيطان والفحيحيل

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تستأنف اليوم بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بإقامة مباراتين ضمن الجولة الخامسة تجمع الأولى الكويت المتصدر مع خيطان، ويلتقي في الثانية العربي مع الفحيحيل، على أن تستكمل الجولة غداً السبت بلقاءي كاظمة مع الشباب، والسالمية مع الجهراء، وتختتم الجولة الأحد بمواجهة القادسية من مضيفه النصر.

ويتصدر الكويت جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن العربي والقادسية اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث بـ 8 نقاط لكل منهما، ويأتي النصر في المركز الرابع برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن كاظمة الخامس، ثم خيطان سادساً برصيد 4 نقاط، والسالمية سابعاً بـ 3 نقاط، ثم الفحيحيل والشباب برصيد نقطتين لكل منهما، ويتذيل الجهراء الترتيب برصيد نقطة واحدة.

في المباراة الأولى، يتطلع الأبيض لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الخامس على التوالي والتمسك بالصدارة، وذلك عندما يستضيف خيطان القادم من خسارة «متأخرة» أمام النصر في الجولة الماضية.

ويغادر وفد الأبيض غداً السبت إلى السعودية تمهيداً لمواجهة الاتحاد السوري في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي الثلاثاء المقبل. ولا شك أن الجهاز الفني للأبيض يضع في اعتباره إمكانية إراحة بعض اللاعبين خصوصاً العائدين من معسكر المنتخب لتجنب الإرهاق، وهو يملك الأسماء المميزة في كل الخطوط والقادرة على تعويض أي غياب. في المقابل يسعى خيطان لوقف هزائمه بعد تعرضه لخسارته متتاليتين عقب البداية القوية بالتعادل مع القادسية والفوز على الفحيحيل.

وبالمثل يواجه العربي الفحيحيل على ستاد جابر الدولي، وتفكيره في المباراة المنتظرة أمام الرفاع البحريني الاثنين المقبل على الملعب ذاته في كأس الاتحاد الآسيوي. ويدرك الأخضر ومدربه الألماني تومتس برداريتش أهمية الفوز في مواجهة اليوم من أجل البقاء قريباً من الصدارة، خصوصاً أن الفريق قادم من تعادل مع القادسية في «الدربي» في الجولة المقبلة. ولن تكون مهمة الأخضر سهلة أمام الفحيحيل الباحث بدوره عن انتصاره الأول في المسابقة في بداية متواضعة على العكس تماماً لما قدمه الفريق في الموسم الماضي.

