بداية مخيبة لـ «أزرق اليد»

محلية

تعثر «أزرق اليد» في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 المقامة في قطر، بخسارته أمام نظيره الإيراني 28-29 أمس ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وبدأ «أزرق اليد» المباراة بلا تركيز الأمر الذي سمح للمنتخب الإيراني بالتقدم بنتيجة 6-2 في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتحسن الأداء ويتعادل 8-8 عند الدقيقة 18، لكن المنتخب الإيراني أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 17-12.

وتحسن أداء الأزرق في بداية الشوط الثاني وتمكن من التعادل 19-19، ثم التقدم بالنتيجة 22-20، قبل أن يعود المنتخب الإيراني ويتقدم حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت إثارة كبيرة تمكن خلالها الإيرانيون من إنهاء المباراة لصالحهم بفارق هدف واحد. وعوَض المنتخب الإيراني خسارته أمام الياباني 20-25 في الجولة الأولى التي شهدت كذلك فوز اليابان على كازاخستان 46-18.

وفي المجموعة الأولى، فازت كوريا الجنوبية على السعودية 29-27، والإمارات على الصين 31-30 أمس في الجولة الثانية، علماً بأن الجولة الأولى شهدت فوز كوريا الجنوبية على الإمارات 29-23، والسعودية على الهند 46-17، وقطر على الصين 34-25. ويتأهل صاحب المركز المركز الأول بطل التصفيات في المجموعتين إلى الأولمبياد فيما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقا.

