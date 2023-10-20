الكويت بطل «ثلاثيات السلة»

محلية

توج الكويت بلقب بطولة ثلاثيات كرة السلة (3 في 3) التي اقيمت أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة بعد تغلبه على اليرموك في المباراة النهائية 21-13. وجاء الصليبخات في المركز الثالث بعد فوزه على التضامن 21-20 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .وأقيمت البطولة بمشاركة أندية الكويت والعربي والقرين والتضامن والصليبيخات واليرموك . مثل الفريق البطل اللاعبين سهو الشمري وعبدالعزيز رمضان ويوسف الحمدان . وقدم الكويت الذي يهيمن على ألقاب مسابقات كرة السلة في الفترة الأخيرة، مستويات مميزة في البطولة تؤكد أحقيته في تسيد اللعبة محلياً. وفي الختام قام رئيس اتحاد كرة السلة ضاري برجس ونائبه محسن السحمي وامين السر ثامر الشنفا بتتويج الفرق الثلاثة الاولى. من جانب أخر اصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد الجدول المعدل لبطولة الدوري التي ستنطلق في 25 أكتبور الحالي حيث اضطرت اللجنة إلى تعديل مواعيد بعض المباريات بسبب تأجيل بطولة غرب آسيا للأندية التي يشارك بها الكويت وكاظمة. وسينطلق موسم كرة السلة بعد غد باقامة مباراة كأس السوبر التي ستجمع الكويت مع القادسية على صالة الاتحاد.

