سارة حسن الصايغ أول «مطاردة عواصف» كويتية

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أكدت «مطاردة العواصف» الكويتية سارة حسن الصايغ ان هوايتها المحفوفة بالمخاطر جعلتها «ترى العالم أكثر» وإدراك أن تغير المناخ أمر «حقيقي وخطير».

وترمي الشابة الكويتية بنفسها في طريق بعض أقوى الأحداث المناخية والأكثر تدميراً على الكوكب، لتوثق صوراً يمكن أن تساعدنا في فهم أسباب حدوثها والتنبؤ بها. ورغم كونها تعمل كمحاسبة، إلا أن سارة تطلق على نفسها لقب «أول مطاردة عواصف كويتية عربية».

وعندما لا تكون منشغلة بتحليل الأرقام، تقوم الصايغ بتتبع العواصف الشديدة، لتصوير جمال الطبيعة، وتوثيق أنظمة الطقس المتغيرة.

وقبل أن تبدأ رحلتها الفريدة كانت الصايغ، تلتقط صوراً للمناظر الطبيعية ومناظر المدينة كهواية. واشتعلت حماستها لرصد الظواهر الجوية بمحض الصدفة عام 2011، وقالت «فجأة، هبت عاصفة ترابية هائلة باتجاهي، وقد انبهرت بها». وتضيف «قلت لنفسي كيف حدث ذلك؟ كيف يعقل ذلك؟ منذ تلك اللحظة أصبحت مفتونة بها».

ومنذ ذلك الحين، تقوم الصايغ بتصوير العواصف التي تجتاح الكويت وشبه الجزيرة العربية.

وتقول «أريد أن أعرف كيف تحدث العواصف والأعاصير».

وحتى من دون أن تمتلك خلفية في علم المناخ، لاحظت الصايغ التغيرات التي تحدث في أنماط الطقس في الشرق الأوسط. وتُوضح: «لقد جعلتني مطاردة العواصف أرى العالم أكثر. وقد ساعدني ذلك على إدراك أن تغير المناخ أمر حقيقي وخطير».

وتتطلب مطاردة العواصف الكثير من التخطيط والصبر، وتحليل البيانات المعقدة. وقد تعني الأخطاء فقدان الفرصة للمشاركة أو حتى وضع نفسك في خطر. وتشير الصايغ إلى أن قوى الطبيعة غير المتوقعة لا ينبغي التهاون معها قائلة «يجب أن يكون لديك خطة للهروب».

