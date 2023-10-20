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أمطار متفرقة اليوم


قال خبير الأرصاد الجوية جمال إبراهيم إن طقس عطلة نهاية الأسبوع سيكون حارا رطبا وغائما جزئياً مع فرصة لأمطار متفرقة. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب على المناطق الساحلية وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات من 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة للغبار على المناطق المكشوفة، خلال فترة النهار. وقالت: أما ليلاً فسيسود طقس معتدل ورطب وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على المناطق الشمالية . وكانت البلاد تعرضت عصر أمس إلى موجة غبار قلت معها الرؤية الأفقية في بعض المناطق.


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