المانع: استراتيجية لاستقطاب الكفاءات للعمل بـ«الخاص»

وطن النهار

تحت رعاية وحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع افتتح صباح أمس معرض «وظيفتي» المعرض السنوي السادس للفرص الوظيفية والدراسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الذي يُعد الأضخم في الكويت، وذلك في الأرينا 360 مول.

وأكد المانع، أن استراتيجية استقطاب الكفاءات للدفع في العمل بالقطاع الخاص عبر مبادرة معرض «وظيفي» يخفف الضغط على القطاع الحكومي، مشيرا بقوله الى انه «نحن نشجع الخريجين والخريجات للاستفادة مما يقدمه القطاع الخاص من وظائف تلبي طموحاتهم».

وقال في كلمة له على هامش معرض، أن هذا المعرض فرصة جيدة لإطلاع مخرجات الهيئة على سوق العمل، مشيرا الى انه «نشجع على الاتجاه للقطاع الخاص والبحث عما فيه من وظائف تكون غير متوافرة في القطاع الحكومي».

بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام أن الهيئة حريصة كل الحرص على إقامة هذا المعرض للفرص الوظيفية إيمانا منها بتوفير الفرص الوظيفية لخريجيها.

وأشار إلى انه ولأول مرة تقيم الهيئة معرضا خارج جسم الهيئة، وهذا المعرض الثاني، لافتاً إلى ان الهدف هو توفير الفرص الوظيفية لأبنائنا ونحاول أن نجعل القطاع الخاص شريك بالإضافة إلى القطاع الحكومي، منوها بأن تجاوب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص كبير جدا معنا، وهناك زيادة في عدد المشاركين هذا العام تزيد على 30 في المئة عن المعرض السابق وهذا يعني نجاح المعرض ولله الحمد.

كوادر وطنية

من جانبه اكد مدير جامعة الكويت د. فايز الظفيري، ان الجامعة حريصة على اعداد كوادر وطنية لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات»، مشيرا الى ان هناك توجهاً عالمياً حول التخصصات الجديدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وأوضح الظفيري ان الجامعة لديها تطلعات ورؤية تهتم بمتطلبات سوق العمل المتعلقة في المفاهيم الجديدة لها والتي تختلف عن السابق. وتابع: ان جامعة الكويت قريبة من متطلبات الميدان لبناء الفرد في الجانب الفكري والمعرفي والادراكي وتطوير الذات وصقل المهارات»، موضحا ان الجامعة تعمل على تحقيق متطلبات التنمية، وحريصة على مواكبة التطور خاصة ان سوق العمل اصبح منفتحا وعالميا.

من جانبه، قال نائب مدير عام الهيئة لقطاع التدريب م. سيد جلال الطبطبائي: ان المعرض فرصة لفتح باب وخلق فرص وظيفية لهم وفقا لاحتياجات سوق العمل، مشيرا الى ان قطاع التدريب يعتبر من القطاعات الحيوية التي تغذي مؤسسات الدولة وجهات مختلفة من الحكومية والخاصة، مبينا ان «القطاع يملك 124 برنامجا تدريبيا في 8 معاهد تدريبية منها 76 مهنة بالتوظيف».

وتابع «ان قطاع التدريب يعقد عدة اجتماعات مع سوق العمل لطرح اكثر من 8 تخصصات جديدة».

