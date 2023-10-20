فيصل نواف الأحمد: استمروا في التدريب للمحافظة على استقرار الكويت

وطن النهار

شهد الشيخ فيصل نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط تمرين «قادة» في مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات للحرس الوطني.

واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز عن التمرين ودور مركز العمليات والمنظومة الأمنية، ومهامه في الارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس الوطني والمنشآت الحيوية التي يتولى الحرس الوطني حمايتها، ودوره في تعزيز جهود الحرس الوطني بإسناد أجهزة الدولة في الأزمات والأحداث الطارئة عبر الربط الآلي بين مركز عمليات الحرس الوطني مع وزارات ومؤسسات الدولة.

واستمع كذلك إلى إيجاز وشرح عن طائرات الدرون ومهامها واستخداماتها في مختلف قطاعات الحرس الوطني.

وأشاد الشيخ فيصل نواف الصباح بقدرات مركز عمليات الحرس الوطني وجهود المشاركين في التمرين، مشددا على ضرورة الاستمرار في التدريب لإكساب الضباط مهارات القيادة خلال التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الأمين.

