مدارس «التربية» نفذت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

وطن النهار

شهدت مدارس وزارة التربية صباح أمس موقفا كويتيا أصيلا ينبع من مبادئ الأخوة والقيم السامية التي جبل عليها أهلها، حيث نظمت المدارس، وقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين واستنكر طلابها وطالباتها المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة، واطلقوا عبارات تنديد ودعم لأهل غزة، متمنين لهم النصر وتحرير بلدهم فلسطين العربية، ومع أولى لحظات اليوم الدراسي والطابور الصباحي وقفات للطلبة تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين رافعين أعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية منددين بقصف قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني الأعزل والذي أسفر عن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.

وأكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية د..غانم السليماني، على هامش تنظيم ثانوية مارية القبطية للبنات وقفة تضامنية إزاء الأحداث المؤسفة في قطاع غزة بأن الوزارة أصدرت تعميما لكل المدارس بتنظيم وقفة احتجاجية في الطابور الصباحي تعبر عن تمسك الطلبة بالقضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني تجاه قضيته العادلة.

وقال: إن هذه الوقفة تؤكد موقف الكويت الثابت مع القضية الفلسطينية علاوة على توصيل رسالة للعالم أجمع بما يدور في قطاع غزة من عملية وحشية ممنهجة ومنها ماحدث أمس الأول من قصف مستشفى المعمداني وأدى لارتقاء أكثر من 500 شهيد.

