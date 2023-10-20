القطاع الصحي نفَّذ وقفة تضامنية مع الفلسطينيين

وطن النهار

نظم القطاع الصحي في الكويت وقفة تضامنية بكل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية أمس الخميس دعما للأشقاء الفلسطينيين وتنديدا بفاجعة مستشفى المعمداني الذي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى من المرضى والنازحين نتيجة القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الوقفة التضامنية تأكيدا على الموقف الكويتي الداعم والمساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الصهيوني في قطاع غزة وانتصارا للأطباء وجميع أعضاء وكوادر الهيئة الطبية العاملة بمستشفى المعمداني والمرضى والشهداء.

واستغرقت الوقفة 15 دقيقة شارك بها العاملون من كوادر طبية وهيئات تمريضية وفنية بناء على توجيهات وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بما يناسب سير العمل ولا يؤثر على تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين.

وتخللت الوقفات كلمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وإدانة هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف صحية، مؤكدة أنه انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

