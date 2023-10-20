«القوى العاملة»: فتح أبواب التوظيف في القطاع الخاص

وطن النهار

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الحرص على إصلاح سوق العمل في البلاد والإسهام في تقديم جميع الخدمات الهادفة إلى دعم الخريجين والباحثين عن عمل للتوظيف من مختلف التخصصات بالقطاع الخاص.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إنه ضمن سعيها لبناء وصقل الشباب ودعم ثقتهم بأنفسهم أتت مشاركتها في معرض (وظيفتي) الذي يعد أكبر تجمع وظيفي في البلاد يستهدف الكفاءات الشبابية الوطنية والمساعدة في التعرف على الشركات الرائدة في سوق العمل الكويتي والذي يستمر ثلاثة أيام في قاعة (أرينا) بمجمع 360.

وأوضحت أنها تعمل من خلال هذه المشاركة على تقديم العديد من الخدمات التي تتيح للراغبين الحصول على الفرص الوظيفية المتاحة منها تقديم خدمات الإرشاد الوظيفي واختبارات الميول المهنية إضافة إلى تطوير مهاراتهم المعرفية والاطلاع على دورات التدريب وبرامج التطوير المهني المتاحة وغيرها من الأمور التي تشجع الشباب على الانخراط في سوق العمل.

وذكرت الهيئة أنها تسعى كذلك إلى فتح أبواب التوظيف أمام الشباب بمختلف المجالات في القطاع الخاص والتي تتناسب مع تخصصاتهم وميولهم بهدف تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) في دعم الكوادر الوطنية.

