المالك: مجمع الأحداث الجديد رؤية متطورة لمفهوم الرعاية

وطن النهار

برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، أفتُتح، أمس، مبنى مجمّع دور رعاية الأحداث الجديد التابع للوزارة في منطقة الصليبية. وأكد المالك أن المبنى يقدّم رؤية جديدة متطورة لمفهوم رعاية الأحداث، لكونه متكاملا يوفّر جميع الخدمات التربوية والتعليمية والنفسية والإرشادية للنزلاء.

وقال في تصريح صحافي على هامش الافتتاح، إن «المبنى صديق للبيئة، يحتوي على مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء، والحدائق التجميلية الداخلية والخارجية، إضافة إلى مجموعة من المرافق الإنشائية المتطورة التي تخرج عن الإطار التقليدي للبناء، كما أنه مشروع مطابق لكود البناء الخاص بذوي الإعاقة، ويتيح سهولة الوصول والحركة بالنسبة لذوي الاحتياجات».

ولفت إلى أن الوزارة حرصت على أن يكون التصميم المعماري للمبنى، سواء الخارجي أو الداخلي، وفق أحدث طراز، شاكراً مسؤولي وزارة الأشغال على جهودهم المضنية المبذولة لإنشاء وتجهيز المبنى، «والشكر موصول إلى جميع موظفي قطاعات وزارة الشؤون، لاسيما الرعاية الاجتماعية، على جهودهم الدؤوبة لافتتاحه وتشغيله خلال فترة وجيزة»، آملاً انجاز العديد من المشروعات التنموية والإنشائية الجديدة بالفترة المقبلة التي تعود بالنفع على شرائح عدة في المجتمع.

8 مبانٍ.

من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز ساري، إن «المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 56.100 ألف متر مربع، 35 ألفاً منها إنشاءات، حيث يتكون من 8 مبان هي: الإدارة المركزية، ومبنى المسجد وصالة الألعاب الرياضية فضلاً عن مباني دور الرعاية الاجتماعية، وتقويم السلوك، والورش المهنية، إلى جانب مبنيي المدرسة والعيادة»، لافتا إلى أن المشروع يحتوي أيضاً على مواقف تسع لمئات السيارات، إضافة إلى الملاعب الرياضية، وحمام سباحة، وغرف الحراسة.

بدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي، حرص الوزارة الجاد على إعادة تأهيل نزلاء إدارة رعاية الأحداث وتقويم سلوكهم عبر البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقدمها، مشدداً على أن الوزارة لا تدخر جهداً في عمل كل ما من شأنه خدمة القانون رقم (2015/111) بشأن الأحداث وتطبيقه على النحو الأمثل، موضحا أن المبنى يضم قاعات مخصصة لاستقبال ذوي وأهالي النزلاء عند الزيارة، إضافة إلى أماكن مخصصة لحالات التوقيف القضائي.

وذكر الخالدي، أن المبنى صرح ضمن مشاريع خطة التنمية الخاصة بالوزارة يخدم فئة الاحداث اقل من سن 18 عاما ويضم مدرسة وورشا مهنية وحمام سباحة وصالة رياضية وصالة للانشطة وعيادات طبية وأيضا غرف لتحفيظ القرآن الكريم، مشيرا إلى ان المبنى يضمن ايضا جهات مساندة تابعة لوزارات الداخلية والعدل والتربية والاوقاف بالإضافة إلى الجانب الصحي الذي يتبع المركز الطبي التأهيلي.

وقال: انه «خلال الفترة المقبلة سيتم تشغيل المبنى بشكل متكامل لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئة الاحداث، مشددا على أن الشؤون تسعى دائما إلى ما هو جديد، مضيفا ووفقا للاستراتيجات القادمة سيتم الربط مع جمعيات النفع العام لعمل دورات ورش مهنية للاستفادة من الجمعيات في الشراكة المجتمعية التي تصب في مصلحة المجتمع».

خطة النقل

من جانبه، ذكر مدير إدارة رعاية الأحداث في الوزارة د. جاسم الكندري، أن المبنى الجديد خاص بنزلاء الإدارة من الفتيان فقط، في حين ستظل نزيلاتنا من الفتيات داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية في منطقة الصليبخات، موضحا أنه تم تشكيل فرق عمل وإعداد خطة لنقل النزلاء وأقسام الإدارة بصورة تدريجية وعلى مراحل خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه تم تجهيز وتأثيث المبنى بصورة متكاملة، كما أنه يضم العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزراتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى المركز الطبي، وشرطة حماية الأحداث «حيث نسعى من خلاله إلى تعديل سلوكيات النزلاء ليكونوا مواطنين صالحين يفيدون أنفسهم وأسرهم».

الجدير بالذكر، ان وزارة الاشغال أشرفت على مشروع انشاء مجمع الاحداث الجديد في الصليبية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وحضر حفل الافتتاح عدد من قياديي وزارة الشؤون على رأسهم الوزير الشيخ فراس المالك وكل من عبدالعزيز ساري وحمد الخالدي وجاسم الكندري وعدد من موظفي وموظفات وزارة الشؤون.

