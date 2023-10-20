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وطن النهار

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الأمير هنأ خادم الحرمين بالذكرى التاسعة لتوليه الحكم


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بالأواصر الأخوية والتاريخية التي تركز عليها العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة كما عبر فيها سموه عن بالغ الثناء بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده الميمون من إنجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات.
وسأل سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.


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