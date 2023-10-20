ولي العهد مهنئاً خادم الحرمين: حققتم إنجازات بعهدكم الميمون

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيداً سموه بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في عهده الميمون من إنجازات تنموية في مختلف الميادين.

وابتهل سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

