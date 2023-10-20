وزير الخارجية دعا المجتمع الدولي لصون الأرواح وإغاثة الفلسطينيين

وطن النهار

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة جيمز كليفرلي جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وأكد الشيخ سالم عبدالله الجابر خلال الاتصال على ضرورة وقف القتال والعمل على ضمان عدم انتشاره وتوسع دائرة الصراع إلى جبهات أخرى وحماية المدنيين وصون الأرواح وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعا وزير الخارجية كذلك إلى حتمية تضافر الجهود الدولية للحيلولة دون ارتفاع وتيرة العنف والتصعيد واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية دون ازدواجية للمعايير في التعاطي مع هذه القضية المصيرية.

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح التقى الأربعاء مع وزير خارجية الجمهورية التركية الدكتور هاكان فيدان وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي ينعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والتأكيد على أهمية وقف القتال الدائر وعدم اتساع رقعة الصراع ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق وأهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي ينعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وإدانة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال اللقاء على ضرورة وقف القتال والعمل على ضمان عدم انتشاره إلى جبهات أخرى وحماية المدنيين وأهمية رفع الحصار عن قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق وحث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما بحث التطورات الراهنة في المنطقة وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله وقضية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162 وكذلك ضرورة إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وإيران.

وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

والتقى وزير الخارجية وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة جليل عباس جيلاني وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة وذلك لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

والتقى وزير الخارجية كذلك مع وزير خارجية جمهورية إندونيسيا الصديقة ريتنو مارسودي وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

من جهة ثانية تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفراء الأردن سنان المجالي،وغانا محمد حبيب أدريس، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت غادة حاتم الطاهر، وسفير نيبال لدى الكويت غانا شيام لامسال، وهنغاريا لدى دولة الكويت اندراش صابو، وجمهورية البوسنة والهرسك نصرت تشانتشار. وتمنى الوزير للسفراء الجدد التوفيق في أعمالهم.

