الكويت: ضرورة إنهاء ترسيم الحدود مع إيران

الأولى

أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر، محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حول ضرورة إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران، واتفاقية «خور عبدالله» مع العراق.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد في جدة أول من أمس. وبُحثت خلال اللقاء «التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في شأن اتفاقية خور عبدالله، وقضية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162».

كما جرى كذلك تأكيد ضرورة إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران.

وتم خلال اللقاء كذلك، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

