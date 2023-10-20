الجمعة 20 أكتوبر 2023 ,6 ربيع الآخرة 1445
رقم العدد:
5022
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الأولى
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دندرة
موانئ الإمارات تشهد تصاعداً بالتشغيل بسبب اتفاقيات الشراكة... مبروك وعقبالنا!
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