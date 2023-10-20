النواب: احبسوا المتعاطفين مع إسرائيل

الأولى

تواصلت ردود الأفعال النيابية تجاه الأحداث في غزة حيث تعالت الدعوة الى عقد قمة عربية اسلامية طارئة، واستخدام سلاح النفط والاستثمارات الخارجية.

النواب شعيب شعبان ومهلهل المضف وأسامة الزيد وهاني شمس وحمد المدلج قدموا اقتراحا لتعديل قانون مقاطعة اسرائيل، نص على حظر تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع الكيان الصهيوني، ويعاقب كل من يخالف أحكام القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

وفي هذا السياق دعا النائب أحمد لاري وزير التربية الى اتخاذ اجراء عاجل وحازم مع المدرسة الخاصة التي تعسفت مع الطلبة الذين تضامنوا مع ضحايا مستشفى المعمداني في غزة، وقال: «نحن في الكويت الحرة وفي حالة حرب مع الكيان الصهيوني ولسنا في أميركا، وعلى وزير التربية تحمل مسؤولياته».

بدوره وصف النائب حمد العليان خطاب الرئيس الأميركي في تل أبيب بأنه خطاب «وقح» يجعل من المجرم ضحية، ويجعل من الولايات المتحدة الأميركية شريكاً أساسياً في الإبادة، ويجب أن يكون لوزارة الخارجية موقف واضح ورد قاس على هذا الخطاب.

من جانبه، قال النائب بدر سيار: ان تقديم دعم مطلق بعد أبشع جريمة حصلت في تاريخ الإنسانية يلخّص ما وصلت إليه الأمة الإسلامية والعربية من ذل وهوان بعدما تكالبت عليهم جيوش الغرب وخسة الصهاينة وخونة العرب.

بدوره اعتبر النائب مهند الساير أن الاعتصامات أمر مستحق ولكن لا تكفي، ولابد من الدعوة لقمة عربية إسلامية طارئة، فقضيتنا مستحقة ولابد من استخدام جميع أسلحتنا وشركائنا الاستراتيجيين للدفاع عن فلسطين.

وأكد ان المجلس لن يتخاذل وسيقدم قانونا يجرم كل من يتعاطف مع الكيان المحتل، مضيفا اننا في الكويت نستطيع استخدام سلاح النفط والاستثمارات الخارجية ضد الدول الداعمة للكيان الصهيوني. من جانبه، اعتبر النائب عبدالعزيز الصقعبي ان مـا حدث في غزة انحطاط إنساني، وقد انتهى وقت الكلام ويجب أن نبدأ الفعل وراح تشوفون فعلنا في البرلمان حيث سنستعجل تجريم قانون التطبيع.

اما النائب جراح الفوزان فقال: ان قضيتنا المحورية هي قضية فلسطين العزيزة، وعلى وزير الخارجية اتخاذ الموقف الجاد مع المطالبات النيابية بعدم اعتماد أوراق السفيرة الأميركية التي شغلت منصب قنصل السفارة الاميركية في الكيان الصهيوني المغتصب.