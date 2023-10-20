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إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال


قالت مصادر رقابية إن الجهات المعنية تعمل على إجراءات إضافية جديدة لضبط السوق مالياً في اطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة وتحصين المعاملات الشخصية والمؤسسية من الاحتيال من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد كشفت المصادر عن تزايد حالات التحري والتدقيق والاستدعاء والتحقيق في معاملات الأشخاص والشركات غير الموثقة ومنها التحويلات الخارجية والروابط والإيداعات الزائدة على الحدود.
وأكدت المصادر ان الجهات الرقابية بصدد اعداد شفرات جديدة وطرق مختلفة للرقابة المسبقة على عمليات الدفع الإلكتروني، مؤكدة ان «الهاكرز» يعززون بشكل دائم من طرق الإيقاع بالضحايا عبر ابتكار آليات نوعية وغير معهودة.
وذكرت ان القطاع المصرفي لم يدخر جهدا في التحذير والتوعية المستمرة للأفراد والشركات للحذر من محاولات الاحتيال والنصب التي تستهدف الحسابات.
وأكدت المصادر توسيع الرقابة على الشركات في جميع التعاملات المالية سواء محلية أو دولية، حتى تكون في مأمن من العمليات المشبوهة.


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