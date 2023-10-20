بايدن أعطى الضوء الأخضر لاجتياح غزة

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عواصم - الوكالات: حصل جيش الاحتلال الاسرائيلي على الضوء الاخضر الاميركي لشن المرحلة الثانية من عدوانه على غزة باجتياح بري واسع فيما تواصل القصف لليوم الـ13 برا وبحرا وجوا على القطاع المحاصر. وفيما اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والاميركي جو بايدن على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة لتدارك ازمة صحية وغذائية تنذر بكارثة محققة فقد حذر بيان مصري - أردني مشترك في ختام قمة جمعت السيسي والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني من اي محاولة لتهجير الفلسطينيين من ارضهم...(طالع ص 13-12).

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ان جيش الاحتلال يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة وذلك بعد أن غادر الرئيس بايدن تل أبيب في ختام زيارة دعم لإسرائيل. وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حصلت على دعم الرئيس الأميركي لمواصلة المرحلة الثانية من التوغل البري في غزة، مبينة أن بايدن قال خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه «يؤيد بشكل كامل خطط إسرائيل للدخول البري إلى القطاع لإسقاط نظام حماس» في غضون ذلك أعلنت الصحة الفلسطينية خروج 4 مستشفيات عن الخدمة كليا، وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوبي قطاع غزة، إياد الجعبري إن المخزون الإستراتيجي من الأدوية واللوازم الطبية قد انتهى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي أنذر حتى الآن 24 مستشفى بالإخلاء او مواجهة التدمير. في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 3785 شهيدا، ونحو 12 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر.

الى ذلك أعلن الرئيسان المصري والأميركي أن المساعدات الإنسانية التي ينتظرها الفلسطينيون في غزة ستبدأ المرور عبر معبر رفح. لكن هذه المساعدات قد لا تصل قبل اليوم بسبب أشغال بدأت الفرق المصرية بتنفيذها على الفور لصيانة الطريق الذي دمره القصف الإسرائيلي.

وفي القاهرة أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي وبايدن اتفقا على إدخال المساعدات «بشكل مستدام».

في سياق متصل أكد الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني امس موقف الأردن ومصر الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير في غزة. وقال بيان للديوان الملكي الاردني ان الزعيمين شددا خلال مباحثات ثنائية في القاهرة على أن أي محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة. ونقل التلفزيون الأردني، عن وزير الخارجية أيمن الصفدي، قوله إن بلاده ستعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية «إعلان حرب».