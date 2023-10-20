«الصحة» و«التربية» نظمتا وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني

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في اطار الدعم الذي تقدمه الكويت رسميا وشعبيا للأشقاء الفلسطينيين نظم القطاع الصحي امس وقفة تضامنية بكل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية تنديدا بفاجعة مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى من المرضى والنازحين نتيجة القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

جاءت الوقفة تأكيدا على الموقف الكويتي الداعم والمساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الصهيوني في قطاع غزة وانتصارا للأطباء وجميع أعضاء وكوادر الهيئة الطبية العاملة بمستشفى المعمداني والمرضى والشهداء.

واستغرقت الوقفة 15 دقيقة شارك بها العاملون من كوادر طبية وهيئات تمريضية وفنية بناء على توجيهات وزير الصحة د. أحمد العوضي بما يناسب سير العمل ولا يؤثر على تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين. وتخللت الوقفة كلمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وإدانة هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف صحية، مؤكدة أنه انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وفي الاطار نفسه شهدت مدارس وزارة التربية أمس موقفا مماثلا، حيث نظمت المدارس، وقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين واستنكر طلابها وطالباتها المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة. وأطلق الطلبة عبارات دعم لأهل غزة، متمنين لهم النصر، ومع أولى لحظات اليوم الدراسي والطابور الصباحي تمت وقفات الطلبة الذين رفعوا أعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية منددين بقصف قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني الأعزل الذي أسفر عن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.`