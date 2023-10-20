مذبحة مفتوحة.. استشهاد 1524 طفلاً و1000 امرأة

الأولى

قتلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 1524 طفلاً و1000 امرأة في مذبحة مفتوحة ليلا نهارا منذ 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة أمس إن 12,493 فلسطينيا آخرين أصيبوا خلال تلك الفترة.

وأضاف أن 44 من العاملين في مجال الصحة لقوا حتفهم، في حين توقفت أربعة مستشفيات و14 مركز رعاية صحية أساسي عن العمل. وأضاف «لا يوجد مخزون من الأدوية في أي من مستشفيات غزة».

من جهته، قال المتحدث باسم الداخلية في غزة إن نحو 70% من الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع هم نساء وأطفال. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق امس ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 3785 شهيدا منذ بدء «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الحالي.